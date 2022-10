Scoutsgroep en Koninklijke Scoutsharmonie Sint-Leo viert 102-jarig bestaan: “We willen de jeugdverenigingen absoluut koesteren in onze stad omdat er in deze groepen levenslange vriendschappen ontstaan”

BruggeDe Scoutsgroep en Koninklijke Scoutsharmonie Sint-Leo werden vrijdagavond gevierd voor hun 100-jarig bestaan in het Brugse stadhuis. De groep, in 1920 opgericht, kan nu (eindelijk!), twee jaar na datum hun jubileum vieren. Naast deze officiële ontvangst staan er nog een paar grote activiteiten op de planning.

De feestelijke avond werd op gang getrapt met een kort optreden van de Koninklijke Scoutsharmonie op de Brug, waar voor de gelegenheid een gesjorde poort werd opgesteld én een zeilboot. Daarna volgt een plechtigheid in de Gotische Zaal. Burgemeester Dirk De fauw benadrukte dat de scoutsvereniging Sint-Leo en bijhorende muziekharmonie niet meer weg te denken zijn uit het Brugse straatbeeld. “We willen de jeugdverenigingen absoluut koesteren in onze stad omdat er in deze groepen levenslange vriendschappen ontstaan. Mijn trouwe vrienden zijn degenen die ik leerde kennen in de jeugdbewegingen waarin ik zelf lang actief was als lid en leider.” Tijdens zijn toespraak schetste voorzitter Karel Van Acker de geschiedenis van de scouts die op 20 maart 1920 opgericht werd door E.H. André Lebbe binnen de muren van het Sint-Leocollege. 7 maanden later werd de groep aangevuld met enkele muzikanten en dat was meteen het begin van de harmonie.

Uniek in Europa

De Brugse vereniging , bestaande uit een Landscoutsgroep, een Zeescoutsgroep en een Scoutsharmonie is uniek in Europa en telt meer dan 600 actieve leden van 6 tot 92 jaar. Ooit was er zelf een Luchtscouts actief. De opmerkelijke structuur van de groep zorgt voor een bijzondere cohesie tussen de verschillende afdelingen. Hierdoor onstaan er leuke samenwerkingen en levenslange vriendschappen.

Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle was naar zijn geboortestad Brugge afgezakt om Sint-Leo te feliciteren met het jubileum. “In Vlaanderen zijn er 1800 lokale jeugdbewegingen en ik heb gemerkt dat zij gelukkig geen problemen ondervinden om nog vrijwilligers te vinden. Ik ben dan ook heel trots op de 100.000 leiders en monitoren die wekelijks het beste van zichzelf geven.” Dalle beklemtoonde dat de scoutsbeweging een echte familie is over verschillende generaties heen en dat hem dat tijdens de viering in het stadhuis ook enorm opviel.

Feestjaar met expo

Het feestjaar startte enkele maanden geleden met een uitverkocht eeuwfeestconcert door de harmonie in het Concertgebouw te Brugge met als special guest Astrid Stockman. Naast de huldiging, organiseert de scoutsgroep ook nog een tentoonstelling en een grote buitenspeeldag. Op de tentoonstelling wordt de geschiedenis van de groep nauwkeurig gepresenteerd. Deze unieke expositie kan bezocht worden vanaf 19 november, dagelijks (10.00 – 18.00 uur), in de Stadshallen van het Brugse Belfort en dit tot en met 26 november. Het feestjaar wordt afgesloten op 5 mei 2023 met een buitenspeeldag voor alle Brugse scoutsverenigingen in het Astridpark en een barbecue met oud-leden in de groepslokalen.

Volledig scherm Scoutsgroep en Koninklijke Scoutsharmonie Sint-Leo viert 102-jarig bestaan. © Filip Vanden Berghe

Volledig scherm Scoutsgroep en Koninklijke Scoutsharmonie Sint-Leo viert 102-jarig bestaan. © Filip Vanden Berghe

Volledig scherm Scoutsgroep en Koninklijke Scoutsharmonie Sint-Leo viert 102-jarig bestaan. © Filip Vanden Berghe

Volledig scherm Scoutsgroep en Koninklijke Scoutsharmonie Sint-Leo viert 102-jarig bestaan. © Filip Vanden Berghe

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.