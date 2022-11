Schoten gelost tijdens onderzoek naar drieste inbraak in telefoonwinkel in Brugge: "Omstandigheden worden onderzocht”

Sint-KruisIn de Toekomststraat in Sint-Kruis, bij Brugge, zijn zaterdagmorgen schoten gevallen tijdens een interventie van de politie. Het schietincident deed zich voor tijdens een observatie na een inbraak in een telefoonwinkel in de buurt. De straat werd volledig afgesloten. Gewonden vielen er niet. “De omstandigheden worden volop onderzocht”, klinkt het.

Eén of meerdere inbrekers viseerden vrijdagnacht telefoonwinkel SmartGroup langs de Maalsesteenweg in de Brugse deelgemeente Sint-Kruis. Ze vernielden de vitrine aan de kant van de Vredestraat en haalden binnenin de zaak alles overhoop. Over de verdere omstandigheden van de inbraak is nog niet veel geweten, net zomin of er iets gestolen werd. De verdachte of verdachten namen na de feiten wel de vlucht. De brandweer werd even na 4 uur opgeroepen om de vitrine van de telefoonwinkel dicht te maken met houten panelen. De lokale politie van Brugge ging de nodige vaststellingen doen.

Straat afgesloten

Een politiepatrouille voerde in het kader van het onderzoek een observatie uit in de omgeving. Daarbij liep het in de vroege morgen mis. Volgens onze informatie kreeg de politie op een bepaald moment een verdachte wagen in het vizier. Wat er daarna gebeurde, is nog niet duidelijk. Zeker is wel dat in de Toekomststraat, niet ver van de telefoonwinkel, schoten gelost werden. “Er deed zich inderdaad een schietincident voor”, bevestigt woordvoerster Lien Depoorter van de lokale politie Brugge. “Meer details kunnen we er nog niet over kwijt. De precieze omstandigheden worden onderzocht. Gewonden vielen er niet.”

Volledig scherm De brandweer maakte de vitrine van de telefoonwinkel dicht met houten platen. © Jan Van Maele

De Toekomststraat werd na het schietincident plaatselijk volledig afgesloten voor het verkeer. De politie was zaterdagmorgen druk in de weer met het uitvoeren van de nodige onderzoeksdaden. In het midden van de straat stond een wagen stil, met de lichten aan. Het ging meer dan waarschijnlijk om het voertuig dat bij de feiten betrokken was. Of er arrestaties werden verricht, kan de politie nog niet kwijt. Ook over wie precies schoten gelost heeft en in welke omstandigheden dat gebeurde, worden voorlopig geen uitspraken gedaan. “Het onderzoek loopt volop”, stelt Depoorter. Het Brugse parket communiceert normaal later op de dag.

Volledig scherm De Toekomstraat werd plaatselijk volledig afgesloten voor verder onderzoek. © Jan Van Maele

Volledig scherm De wagen die vermoedelijk betrokken was bij de schietpartij in Sint-Kruis. © Jan Van Maele

Volledig scherm De brandweer maakte de vitrine van de telefoonwinkel dicht met houten platen. © Jan Van Maele

Volledig scherm De Toekomstraat werd plaatselijk volledig afgesloten voor verder onderzoek. © Jan Van Maele

