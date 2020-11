“Schort gratis treintickets op tijdens kerstvakantie": West-Vlaams gouverneur doet oproep na volkstoeloop richting Brugge

Het was afgelopen weekend op verschillende plaatsen te druk. Zowel in Brugge als in Brussel was het over de koppen lopen naar aanleiding van lichtspektakels. Brugge besliste zelfs om het lichtparcours Wintergloed stil te leggen tijdens het weekend. Om die drukte te vermijden in de kerstvakantie wil gouverneur Decaluwé de gratis treintickets voor die periode opschorten. “Het was nu al te druk op verschillende plaatsen. Als daar nog geopende winkels en musea bijkomen, vrees ik voor problemen. Je kan nog zo goed je best doen om alles te organiseren. Als er te veel volk is op een kleine oppervlakte loopt het mis”, vertelt Decaluwé.