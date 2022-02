Schorsingsberoep omwonenden tegen nieuw stadion Club Brugge verworpen

voetbal tweede nationale A Stan Braem (SKV Zwevezele): “Ik zou graag een vierde keer kampioen worden”

SKV Zwevezele is na de twintigste speeldag opnieuw alleen leider in tweede nationale A. De Zwevezelenaars wonnen hun uitmatch in Ronse met 0-2 terwijl Lokeren-Temse, toch de grootste concurrent voor de titel, met de billen bloot ging op het veld van RC Gent. In de stand telt de ploeg van coach Hans Cornelis nu drie punten voorsprong op het Daknamteam. In Ronse zorgde topschutter Stan Braem voor de twee Zwevezeelse treffers.

23 februari