School van Freek (11) reageert verslagen op zwaar ongeval: “We hopen met z'n allen dat het goedkomt”

Freek (11) kwam even voor 8 uur uit de Kruisabelestraat gereden en wilde volgens de lokale politie de Dudzeelse Steenweg oversteken, toen hij gegrepen werd door een bestelwagen die richting Brugge reed. De jonge fietser werd opgeschept en een tiental meter weggeslingerd. Meteen was duidelijk dat zijn toestand zorgwekkend was. De toegesnelde MUG-arts diende de jongen ter plaatse de eerste zorgen toe, waarna hij in kritieke toestand werd overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge.

Getuige

Muisstil

Freek was op het moment van het ongeval op weg naar basisschool De Lenaard in Dudzele, waar hij in het zesde leerjaar zit. “Het nieuws sloeg hier in als een bom”, reageert directeur Bart Maene. “Veel kinderen hadden het nieuws al vernomen, toen ze vanmorgen op school aankwamen. Ik ben in de klas langsgeweest en het was er muisstil. De leerlingen kregen van hun juf de kans om te vertellen wat in hen omging. Dat is op zo’n momenten erg belangrijk. Ze konden ventileren en tot zichzelf komen. Veel les is er dan ook niet gegeven.”