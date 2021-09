School doodgestoken Milan (15) in diepe rouw na tragisch overlijden: “Hij was een prachtige jongeman met een enorm potentieel”

Brugge Staatsse­cre­ta­ris Mahdi maakt selfie met anderstali­ge vrijwilli­gers op WK in Brugge: “Zo leer je de taal én het land veel beter kennen”

21 september Staatssecretaris voor asiel en migratie Sammy Mahdi (CD&V) was dinsdag de meest opvallende gast in het WK-dorp op ‘t Zand in Brugge. Mahdi maakte er kennis met de 29 anderstalige vrijwilligers die mee ingezet worden tijdens hét evenement van het jaar in Brugge.