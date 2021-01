Schipper ontkent dat hij met steen oog van zijn matroos heeft uitgeslagen, maar parket vraagt 2 jaar cel

Het schip van de twintiger lag op 24 augustus 2019 aangemeerd in de haven van Zeebrugge. Zijn matroos ging rond 18 uur boodschappen doen en besloot daarna op restaurant te gaan. Vier uur later kreeg hij telefoon van zijn kapitein. Volgens het Openbaar Ministerie vroeg L.O. zijn matroos om dringend terug te keren naar het schip. “Nog voor hij terug aan boord was, werd hij door de kapitein beschuldigd van de diefstal van een televisie”, stelde de procureur. “De beklaagde begon met een vinger tegen de borst van het slachtoffer te tikken en ging daarna weg. De matroos dacht dat de discussie over was, maar kreeg plots een steen in z'n linkeroog gegooid.”

Juridische info opgezocht

De gevolgen voor het slachtoffer waren bijzonder zwaar. Hij liep meerdere breuken op in zijn gezicht en verloor uiteindelijk ook zijn oog. Volgens het parket bevestigde een getuige het verhaal. “Op camerabeelden is ook te zien hoe de kapitein na de feiten met zijn voertuig wegrijdt uit de haven. Een dag later zocht hij bovendien juridische info op.” L.O. zou bij de politie al gekend gestaan hebben voor geweld. “Op 7 februari 2018 had hij al eens een werknemer beschuldigd van diefstal", aldus de procureur. “Hij heeft blijkbaar een kort lontje en heeft z'n impulsen niet onder controle. Ik vorder 2 jaar cel.”

Net als het voorbije anderhalf jaar bleef de kapitein ook tijdens de zitting in de Brugse rechtbank ontkennen dat hij de bewuste steen had geworpen. “Het slachtoffer was aangenomen voor vier weken", pleitte zijn advocate. “Het is toch onmogelijk dat een kapitein zijn matroos na drie weken zoiets zou aandoen?” L.O. herinnerde zich naar eigen zeggen niet veel meer. “Het is al zo lang geleden", klonk het. “Ik weet niet meer of ik die man beschuldigd heb van diefstal. Mocht ik niet tevreden van hem zijn geweest, had ik hem wel laten vervangen.” Vonnis op 15 februari.