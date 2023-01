Sam Vandoorne is nieuwe voorzitter van Jong N-VA Brugse Vrije

Brugge Lichaampje van baby werd teruggevon­den in vuilniszak op zolder: 23-jarige moeder aangehou­den op verdenking van kinder­moord

De baby die gisteren in een vuilniszak in Brugge werd gevonden, is wel degelijk levend geboren. Dat wijzen de eerste resultaten van de autopsie uit volgens het parket. Donderdagavond werd de 23-jarige moeder door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van kindermoord en schuldig verzuim. De verdachte zal dinsdag in Brugge voor de raadkamer moeten verschijnen. Intussen zijn er meer details bekend over de vondst van het lichaampje: zo werd de baby gevonden in een vuilniszak op zolder.

