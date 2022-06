Russen krijgen tot 30 maanden cel voor diefstal van dure merkkledij

De COS-winkel in Brugge kreeg op 8 september vorig jaar winkeldieven over de vloer. Er werden twintig truien met een totale waarde van meer dan 1.600 euro gestolen. Door het bekijken van camerabeelden kregen de speurders een man en vrouw in het vizier. Ze bleken deel uit te maken van een Russische bende die in dezelfde periode ook had toegeslagen in COS-filialen in Gent, Antwerpen in Hasselt. In de Limburgse winkel werden elf jassen gestolen met een waarde van 2.275 euro, terwijl in Antwerpen vijftien kledingstukken verdwenen die in totaal 3.145 euro waard waren.