Rotweer zadelt organisatie Rondefeest in Brugge op met kater: “80 tot 90 procent van gemaakte kosten zal betaald moeten worden”

Duizenden enthousias­te­lin­gen trotseren weer en wind tijdens Ronde voor wielertoe­ris­ten: gouverneur Oost-Vlaanderen steekt seingevers hart onder de riem

We Ride Flanders, de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen, trok zich deze ochtend op gang vanop de Markt in Brugge. Door hondenweer ploeteren de dappere flandriens richting over de hellingen in de Vlaamse Ardennen richting de aankomstlijn in Oudenaarde. De renners die deelnamen aan de kortere trajecten druppelen ondertussen binnen.