Rolstoelatleet Kurt Deklerck pakt 22ste medaille op Europees kampioenschap

Aan dit tornooi namen 21 spelers deel uit 14 verschillende landen. Er werden drie verschillende pool disciplines gespeeld: 10 Ball, 8 Ball en 9 Ball. Het is in de discipline 8 Ball dat Deklerck de derde plaats wegkaapte. In 10 Ball werd hij negende, in 9 Ball vijfde. “Als het een troost mag zijn, ik verloor telkens van de latere Europees kampioen”, zegt hij. “Ik ben best tevreden. Het was ook wel weer even wennen om wedstrijden van dit niveau te spelen, na een lange coronaperiode.”