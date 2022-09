Robin Roef (25) is jongste op affiche van Kookeet: “Zo bijzonder om tussen al die toppers te staan, en ook nog eens als enige ijssalon”

Sinds hij in het vierde middelbaar zat, trok Robin naar Bakkerijschool Ter Groene Poorte waar hij ook het zevende specialisatiejaar Meesterpatissier/chocolatier voltooide. Na zijn stages bij Roger Vandamme en Joost Arijs ging hij aan de slag bij Dominique Persoone bij wie hij uiteindelijk 3,5 jaar werkte. “Ik ben eerst gestart met een productieatelier in bijberoep waarbij we leverden aan restaurants. Daarna stond ik met een kleine foodtruck op het stationsplein. Uiteindelijk opende ik in mei 2019 mijn eigen zaak in de Noordzandstraat en enkele maanden later volgde de tweede vestiging aan de voorkant van het Brugse station, waar ik ondertussen een vast cliënteel opbouwde van pendelaars en studenten.” Als jonge ondernemer was de stap naar een eigen zaak emotioneel best wel zwaar. “Ik kwam uit een supertof team van collega’s en plots stond ik er helemaal alleen voor. Boekhouding, administratie, de winkel en de productie... Ik klopte soms 16 à 18 uren per dag en daardoor haakten ook sommige vrienden af. Maar eenmaal je structuur en organisatie hebt, dan valt dat allemaal weer in de plooi.” Robin vond het belangrijk om zelf ook in de winkel te staan omdat hij zo connectie heeft met de klanten en dankzij hun feedback zijn producten kan verfijnen.

Eerlijke prijs voor koffiebonen

Het handelsmerk van Flavourrs is dat alles zelf gemaakt wordt en dat er geen kleurstoffen of smaakverbeteraars gebruikt worden. “We leggen de lat hoog voor onze koffie, koekjes, ijs en wafels. Zo gebruiken we enkel boter en geen margarine. Wij geloven er immers sterk in dat kwaliteit altijd de bovenhand zal blijven nemen ten opzichte van massaproductie.” Het best verkochte product is het ijs op de voet gevolgd door de koffie, waarvoor Robin samenwerkt met een lokale branderij. “We hebben een blend van Brazilië en Honduras. Daarbij is het belangrijk voor ons dat de boer een eerlijke prijs krijgt voor zijn koffiebonen. Op termijn zouden we graag een eigen koffieplantage hebben. Ook onze boter gaan we bij een landbouwer kopen, want we willen de korte keten zoveel mogelijk stimuleren.” Aangezien Flavourrs er prat op gaat alles vers te maken, kiest Robin er bewust voor om niet meer dan zestien smaken ijs in de toonbank te leggen. Hij licht daarbij één of twee nieuwe smaken uit als specialiteit van de week.

Volledig scherm De vestiging van FlavouRRs aan de voorkant van het station in Brugge. © Benny Proot

Vorig jaar doorliep hij alle selectieproeven voor Kookeet en zijn gerechtje behaalde een vrij hoge score bij de blind tastings. “Ik denk dat ze mij een geschikte kandidaat vonden om Dominique Persoone te vervangen. Hij vond het tijd om de kans aan iemand anders te geven.” In de categorie ‘Uit het vuistje’ serveert Robin een dessert waarin groene appel centraal staat. Zelf noemt hij het een explosie van zoete, frisse en zure smaken. De samenstelling? Friszurig ijs van appel en tarwegras, een beignet met een extra krokant jasje, een zoet sausje van caramel en vanille en een mousse van yoghurt en vlierbloesemhoning. “Ik verwacht dat de reacties van het publiek positief zullen zijn, want de mensen kennen de bestanddelen afzonderlijk. Het is de combinatie ervan die vernieuwend en superlekker is. Ook voor ons als team is het fijn om deel te nemen aan Kookeet, waar de kwaliteit van het eten en de beleving net zoals bij Flavourrs heel belangrijk zijn.”

Volledig scherm Dit wordt het gerechtje dat Robin Roef zal serveren op Kookeet. © RV

Blijven vernieuwen

In de toekomst wil Robin zijn productie verder uitbreiden met blijvende aandacht voor duurzaamheid in zijn atelier en winkels, ook op vlak van de verpakking. Hij zet bovendien sterk in op innovatie. “We willen blijven vernieuwen met nieuwe smaken en texturen. Daarbij zullen we ook lactose -en suikervrije producten niet uit het oog verliezen”, besluit de jonge en ambitieuze Brugse ondernemer.

Volledig scherm Elke dag vind je 16 verschillende smaken ijs bij FlavouRRs. © Benny Proot

