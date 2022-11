Risicomatch Club Brugge-Antwerp zonder incidenten verlopen

Brugge “Enorme financiële inspanning, maar dit gebouw moeten we koesteren”: Conservato­ri­um schittert weer als vanouds

Tot grote blijdschap van alle leerkrachten en muzikanten schittert het Brugse stadspaleis Conservatorium weer in al haar glorie. Met een prijskaartje van zes miljoen euro is het gebouw ruim twee jaar lang gerestaureerd en heringedeeld. “Elke cent is gerechtvaardigd. Dit mooie gebouw is één van de vele bijzondere locaties in de stad, met heel interessante historische en architecturale waarde”, zegt schepen van Patrimonium Minou Esquenet (CD&V).

7 november