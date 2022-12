Rijverbod en boete voor te snelle Noa Lang: “Wat doet hij precies van werk?”

Voetballers en een zware voet, het is wel vaker een combinatie. Noa Lang, speler van Club Brugge en afgelopen WK ook voor Nederland, is de volgende in het rijtje. Hij moest zich dinsdagmorgen in de politierechtbank in Brugge verantwoorden. De 23-jarige Lang werd op 19 februari langs de Hazegrasstraat in Heist met zijn Mercedes geflitst.