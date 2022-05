RESTOTIP. Poules Moules in Brugge: “Telkens de Spaanse ex-coach van Club Brugge in de stad is, komt hij hier eten”

Brugge REPORTAGE. Aftellen naar Brugse Meifoor is begonnen: “Je voelt dat de mensen ons gemist hebben. De goesting om er een knaleditie van te maken, is groot”

Na drie jaar wachten is het eindelijk weer aftellen geblazen naar de Brugse Meifoor. Vanaf vrijdag wachten 90 attracties, gespreid over vier locaties, op de kermisgangers. Na twee afgelaste edities is de goesting bij de foorkramers groot. “Je voelt dat de mensen ons gemist hebben. De kermis leeft", zegt Alain Degraed. “Brugge is één van de mooiste kermissen van het jaar", vult Natacha Delforge aan. Wij gingen de sfeer opsnuiven bij de opbouw.

