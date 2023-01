RESTOTIP. Petite Aneth in Brugge: “Voor een minimale prijs heb je geproefd van sterrenniveau”

Brugge Wiele­ravond in Concertge­bouw vormt voorbode van tal van Ron­de-activitei­ten in Brugge: “Vroeger deden we misschien te weinig”

Een wieleravond in ‘Vive le Vélo’-stijl met onder meer presentator Karl Vannieuwkerke, analist José De Cauwer en wielerheld Eddy Planckaert op 23 februari in het Concertgebouw luidt tal van Ronde-activiteiten in Brugge in. “We willen dat de hele stad vanaf dan in Ronde van Vlaanderen-sfeer baadt”, klinkt het bij de stad. “Misschien hebben we dat vroeger te weinig gedaan.”

23 januari