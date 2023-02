RESTOTIP. Op bezoek in Cuore di Puglia, het restaurant van ex-Gouden Schoen Paul Okon

Brugge Van 3x3 basketbal tot boulder­klim­men: maak kennis met de toekomst van de oude stelplaats van De Lijn in Assebroek

Zeg niet langer de oude stelplaats van De Lijn in Assebroek, maar Urban Depot. Dat is de nieuwe naam en invulling van de leegstaande loodsen. Enkele jongerenverenigingen slaan de handen in elkaar om er nieuwe sporten zoals freerunning, boulder of 3x3 basketbal aan te bieden. Ook senioren zullen er welkom zijn, want er is een bar én mogelijk zelfs een bingonamiddag.

