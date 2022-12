RESTOTIP. Goesepitte 43 in Brugge: “Knusse kwaliteitsbistro waarvan de creatieve gerechten ons blij maken”

Brugge Tamino en The Libertines komen naar feestedi­tie van Cactusfes­ti­val in 2023

MIA-winnaar Tamino, het Britse The Libertines en de Noren van Madrugada zijn de eerste namen voor de feesteditie van Cactusfestival in 2023. Op 7, 8 en 9 juli viert het Brugse stadsfestival in het Minnewaterpark zijn veertigste editie.

18:33