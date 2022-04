RESTOTIP. De Stoepa in Brugge: “Een streepje zonneschijn? Dan zit het windstille terras hier helemaal vol”

Eind jaren 90 stond restaurant ‘t Speytje in de Oostmeers er maar verwaarloosd bij en rook horeca-ondernemer Ignace Pintelon zijn kans. In plaats van een economische loopbaan na te jagen lag voor hem een carrière in de horeca in het verschiet. In november 1999 opende hij De Stoepa en in twee decennia bouwde hij deze eet- en praatkroeg uit tot een van de best beklante horecazaken van Brugge. De Stoepa is een begrip geworden. “Lunchen in De Stoepa?” Hoe vaak wordt dat zinnetje in en rond Brugge niet uitgesproken?