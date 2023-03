RESTOTIP. Cafedraal in Brugge: “Karnemelkstampers met garnaal kennen we nog uit onze jeugd, maar hier krijgen ze een nieuwe dimensie”

ASSISEN KOTMOORD. Pleegde kroongetui­ge meineed?: “Na zitting vertelde hij in politiecom­bi iets wat mogelijk ander licht kan werpen op de zaak”

Coup de théâtre op het assisenproces rond de dubbele kotmoord in Kortrijk. Een buurman die Youlia Soboleva (19) de avond van de feiten nog in de studio van Mohammad Musawi (24) zag, vertelde na z’n getuigenis in de politiecombi dat hij niet het achterste van z'n tong had laten zien in het assisenhof. “Ik wil hem opnieuw laten getuigen met de twee politiemensen”, stelde de procureur-generaal. Een nieuwe wending in de zaak?