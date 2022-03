Restauratie voor 't Hof van Maldeghem en Kloosterkerk van Rode Nonnen

In Brugge gaat het specifiek om twee projecten: de restauratie van gevels en daken van ‘t Hof van Maldeghem en de interieurwerken aan de Kloosterkerk van de Zusters Redemptoristinnen. ‘t Hof Van Maldeghem in de Eekhoutstraat in Brugge staat al geruime tijd leeg. Met de restauratie van de gevels en bedaking komt hier een einde aan. De woning, die weer als woning zal worden gebruikt, heeft drie bakstenen trapgevels en dateert uit de tweede helft van de 16de eeuw. De gevels en bedakingen van het pand werden in 1974 geklasseerd als beschermd monument.

Rode Nonnen

De Kloosterkerk van de Zusters Redemptoristinnen - ofwel de Rode Nonnen - in de Katelijnestraat in Brugge zal in gebruik worden genomen door de Stedelijke Academie als atelierruimte en kunstenlab. Delen van het aanpalende kloostergebouw zijn al in gebruik als leslokalen. Tijdens de lopende restauratiewerken is gebleken dat een ernstige zwamaantasting de interieurafwerking en structurele delen van het kerkgebouw heeft aangetast.