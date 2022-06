Restaurantuitbater negeert beroepsverbod en blijft toch aan het werk: 6 maanden cel voor zwartwerk en schijnzelfstandigen

Zuienkerke Slaap eens in een vlot: ook dit jaar weer 8 huisjes op het water in domein Polderwind

Of je nu een avonturier in hart en nieren bent of een nieuwkomer als het op kamperen komt, dan is Vlotkamp in Zuienkerke misschien wel eens een fijn alternatief. Het is een kampeervakantie op het water in domein Polderwind. Nog tot 12 september kan je er in acht huisjes op het water logeren.

