Restaurant Trattoria Trium houdt workshops Italiaans koken

Brugge Lange file aan autokeu­ring Brugge, korpschef Dirk Van Nuffel spreekt klare taal: “Dit is absoluut niet klantvrien­de­lijk tegenover de automobi­lis­ten”

Vrijdagochtend zagen we in Brugge dezelfde taferelen als op andere plaatsen in West-Vlaanderen: een ellenlange file van automobilisten die stonden aan te schuiven aan de autokeuring langs de Kolvestraat. Voor korpschef Dirk Van Nuffel is de maat vol: “Dit is niet meer vol te houden dus moet er vanuit nationale instanties dringend initiatief genomen worden om deze abnormale situatie te verhelpen.”

5 augustus