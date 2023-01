Restaurant Cézar sluit de deuren, maar klanten kunnen mee zegje doen over de toekomst: “Tijd om te herbronnen, maar ideeën zijn zeker welkom”

BruggeOp 22 januari sluit restaurant Cézar in de Jeruzalemstraat voorgoed de deuren. “Omdat we het gevoel hebben dat het verhaal hier rond is en dat het tijd is voor iets nieuws”, klinkt het bij David Delys (46) en Sarah De Baere (42). Op sociale media laten ze hun klanten alvast suggesties doen over hun toekomst.