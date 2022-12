Responsible Young Drivers en stad Brugge halen tijdens eindejaarsperiode alcohol en drugs uit het verkeer

“De eindejaarsperiode is een leuk moment om samen te komen met vrienden en familie en samen gezellig een glaasje te drinken. Maar we willen met deze campagne iedereen alvast sensibiliseren dat wanneer je te veel op hebt, je best een alternatief zoekt om te rijden met de auto: een bob, een plaatselijke overnachting of het gebruik van het openbaar vervoer of taxi”, aldus schepen van Preventie Mathijs Goderis (Vooruit). “In de alcolabs in de parkings van Interparking op ’t Zand en de Biekorf kan je een test doen of nog gemakkelijker, op de kerstmarkt zelf bij de enthousiaste Responsible Young Drivers. Als we met deze toestellen ook maar één ongeval kunnen vermijden, dan is dit de investering meer dan waard”, zegt Goderis.