REPORTAGE. Van wanhoop bij de rust tot euforie na het laatste fluitsignaal: zo verliep de voetbalnamiddag in Brugge

Brugge“Kampioenen! Kampioenen!” De sfeer gisteren was uitgelaten in de buurt van het Jan Breydelstadion en De Platse. Duizenden fans genoten onder een stralende zon van een pintje en de zenuwslopende match in en tegen Antwerp. Van de wanhoop bij de achterstand bij de rust naar de dolle euforie na het laatste fluitsignaal. “Of het verdiend is? Ja, natuurlijk!”

Het geloof vooraf was enorm groot: duizenden Club-fans kwamen al voor de aftrap van de match tegen Antwerp de sfeer opsnuiven aan Jan Breydel. Daar stond een groot scherm voor de fans die de verplaatsing naar Antwerpen niet konden meemaken. “Natuurlijk spelen we vandaag kampioen. Antwerp is al een tijdje op drift en wij gaan het in één keer afmaken”, meende fan Dries Debels. “We maken er een lange feestnacht van.”

Volledig scherm De supporters van Club Brugge gaan uit de bol na het fluitsignaal. © Benny Proot

Dat was aanvankelijk buiten Antwerp gerekend. Die had niet zo'n zin in een Brugs feestje en kwam in de match al snel op voorsprong. Club-doelman Simon Mignolet moest Antwerp zelfs van een tweede treffer houden. De handen van de blauw-zwartaanhang grepen meermaals naar het voorhoofd. De fans zagen de bui al hangen na een barslechte eerste helft. “En toch is nog niks verloren", wist Roland Verslype. “Club moet af en toe een beetje op toerental komen. In de tweede helft trekken we dat recht.”

Quote De derde titel op een rij is niet alleen historisch, maar misschien wel de mooiste. Omdat we met zijn allen samen kunnen vieren Roland Verslype

Zonder coronaregels

En zo bleek ook. Al bij het begin van de tweede helft toonde Club een ander gelaat. Hans Vanaken schoot een penalty binnen en Brugge ontplofte. Kinderen en volwassenen balden de vuisten. “Erop en erover", was iedereen het eens. En nauwelijks was de vreugde voor de gelijkmaker bekoeld of er volgde al een tweede en daarna snel een derde goal. Het feest kon losbarsten. “Zie je wel! Wij trekken alles recht. Kampioenen!”, riep Roland Verslype. Zijn kameraden vierden mee. “Het is geweldig om eindelijk eens zonder coronaregels te kunnen vieren. De derde titel op een rij is niet alleen historisch, maar misschien wel de mooiste. Omdat we met zijn allen samen kunnen vieren.”

Volledig scherm supporters Club Brugge kijken aan het stadion op groot scherm naar de match tegen Antwerp en zien hun club kampioen worden © Benny Proot

Union

De muziek galmde door de boxen. Supporters bleven massaal op post aan Jan Breydel, maar zakten ook af naar De Platse. Eet- en drankstandjes hielden het energieniveau hoog. De meeste fans wilden maar al te graag blijven tot de bus met de spelers naar Brugge zou afzakken. Het werd een geweldig feest. “Of het verdiend is? Ja, natuurlijk”, vond Nancy Deswarte. “Natuurlijk hebben we afgezien tegen Union. Dat was een waardige tegenstander. Eerlijk? Zij hadden ook kampioen kunnen worden. Maar we waren in de onderlinge confrontaties altijd net iets efficiënter. Ook dat is voetbal. Wat is het heerlijk om weer een kampioenstitel te kunnen vieren.”

Nu is het vooral uitkijken naar de grote Club-viering op 23 mei in de binnenstad van Brugge.

Volledig scherm Het was af en toe nagelbijten. © Benny Proot