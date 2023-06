REPORTAGE. Tien jaar geleden uit noodzaak ontstaan, nu drukt Tadaaz 3 miljoen wenskaartjes per jaar: “Iedereen dacht dat ze zouden verdwijnen, maar we maken er meer dan ooit”

“Na corona is de verkoop van kaartjes geëxplodeerd. Veel feestjes waren uitgesteld en communies moesten worden ingehaald.” En dan te denken dat het online merk Tadaaz tien jaar geleden nog de redding was voor de Brugse familie Jonckheere, dat het moederbedrijf Buromac omzet zag verliezen. Ondertussen is de derde generatie van de familie volop ingewerkt en groeide Tadaaz uit tot een van de belangrijkste spelers in ons land voor kaartjes en geschenken. “Als mensen een vergissing maken, bellen we hen zelf op. Die persoonlijke service vinden we belangrijk.”