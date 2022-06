REPORTAGE. Shoppen tijdens Brugse braderie: “Waaier aan verschillende handelszaken is hier een troef”

Roeselare/Gullegem/Ieper/Brugge Carmen Matthijs eerste vrouwelijk stafhouder van West-Vlaam­se balie

Op de algemene vergadering van de West-Vlaamse balie van advocaten is advocate Carmen Matthijs uit Roeselare verkozen tot nieuwe stafhouder van de West-Vlaamse balie. Ze is daarmee de eerste vrouwelijke stafhouder sinds de eenmaking van de balie in West-Vlaanderen. Ieperling Alain Vanryckeghem is verkozen tot vicestafhouder.

