REPORTAGE. Op pad in de Lange Molenstraat, waar ze zich blijven verzetten tegen bouw nieuw Clubstadion: “Midden in een woonwijk? Onvoorstelbaar”

Brugge Ziekenhuis schoolt 30 ‘zorgbuddy’s’ van tijdens coronaperi­o­de nu om tot zorgperso­neel: “Zij kunnen de knelpuntbe­roe­pen helpen invullen”

4 oktober In samenwerking met twee scholen leidt het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende zogenaamde ‘zorgbuddy’s’ met potentieel op om knelpuntberoepen in te vullen. De buddy’s, eigenlijk vrijwilligers, werden tijdens de zware coronamaanden ingeschakeld om het werk van de overbevraagde zorgkundigen wat op te vangen. Nu worden ze zelf opgeleid tot zorgpersoneel. “Van de horeca naar de zorg: eigenlijk is dat een kleine stap.”