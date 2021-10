REPORTAGE. Marc Coucke in een Maserati, Gert Verhulst in een Bentley... Massa volk geniet van exclusieve wagens op Brugse Markt

Brugge Nog éven op de tanden bijten en dan is geluidshin­der aan het nieuwe Beurs- en Congresge­bouw voorbij: “De interesse zal straks wel aanwakke­ren”

7 oktober Er valt zaterdag nog eens stevige hinder te verwachten in de omgeving van het nieuwe Beurs- en Congresgebouw in Brugge. Het zijn stilaan de laatste loodjes, want het complex nadert definitieve afwerking. De interesse voor beurzen is voorlopig nog beperkt. “Maar eenmaal het gebouw helemaal klaar is, komt dat wel goed”, meent schepen van Financiën Mercedes Van Volcem (Open Vld).