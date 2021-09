REPORTAGE. In Brugge schrapen ze het fijnstof gewoon van de muren en maken er servies van: “Dit is dus wat je inademt als je hier woont”

BruggeIn de tunnel onder ’t Zand in Brugge hebben vrijwilligers dinsdagavond roet van de muur geschraapt om er later serviesgoed met Brugs fijnstofglazuur van te maken. Of zoals de bedenkers het noemen: SerVies. “Het is letterlijk en figuurlijk stof om over na te denken”, zegt ontwerper Annemarie Piscaer, die het project ook al in Rotterdam op poten zette. “De luchtvervuiling in drukke steden wordt zo tastbaar.” Wij gingen een avondje mee fijnstof schrapen.