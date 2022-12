REPORTAGE. IJsberen duiken bij vriestemperaturen reien in tijdens Kerstduik: “Het blijft voor mij ook elke keer een uitdaging, maar het gevoel achteraf is zalig”

Beernem In 1984 was hij de eerste chocola­tier in Beernem, nu sluit Joost De Muyt (61) definitief de deuren: “Dankbaar dat ik mijn droom mocht waarmaken”

Hij was de eerste chocolatier in Beernem en bouwde de voorbije decennia een goede naam uit tot ver buiten de gemeente. Maar eind deze maand sluit Joost De Muyt (61) zijn chocolatier in de Bloemendalestraat definitief. “Het is tijd om met pensioen te gaan”, zegt De Muyt. “Er zijn klanten die boos zijn dat ik sluit omdat ik er nog zo jong uitzie. Maar ik voel wel dat het moment rijp is."

