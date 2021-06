REPORTAGE. De eerste Upper at Home-party in 8 maanden: “Sorry dames, die prikkelende crème mogen jullie door corona niet uittesten. Maar ik garandeer een nog intenser hoogtepunt”

Brugge/KortrijkVan massageoliekaars over ‘mousse magique’ tot speeltjes op batterijen, en dat allemaal in je eigen huiskamer: na acht maanden zijn de Upper at Home-feestjes terug van weggeweest. Op de eerste avond dat het mocht, gingen we mee om te zien, ruiken, voelen en proeven. Ergens in West-Vlaanderen beleefden dames - en één man - plezier, coronaregels of niet. “Dat homeparties eindelijk weer mogen, is geen moment te vroeg. Want onze rol gaat veel verder dan je denkt”, zegt consulente Charlotte, terwijl ze de ‘Porsche onder de seksspeeltjes’ bovenhaalt.