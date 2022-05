REPORTAGE. Aftellen naar Brugse Meifoor is begonnen: “Je voelt dat de mensen ons gemist hebben. De goesting om er een knaleditie van te maken, is groot”

BASKETBAL VIERDE PROVINCIALE B Avanti Brugge Two kampioen door forfait van tegenstan­der: “Jammer dat het zo moest lopen”

Avanti Brugge Two werd kampioen zonder te moeten spelen. Midweek (donderdag) werd dan maar feest gevierd na de wedstrijd tegen Avelgem Three, ook al was de partij van geen belang meer. Coach Dries Allemeersch mag terugblikken op een seizoen waarin zijn ploeg een 20 op 20 behaalde.

11:58