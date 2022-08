Reetje op zoek naar water, gewassen verschralen onder loden zon: de droogte in West-Vlaanderen in 17 opvallende beelden

West-VlaanderenAkkers worden woestijnen, vissen spartelen in opdrogende vijvers, landbouwers zien hun gewassen sterven door een gebrek aan water. De droogte laat zich voelen in West-Vlaanderen, voor landbouw, mens en dier. “Voor het drinkwater is de toestand ernstig, maar niet precair”, zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Een stand van het water in de kustprovincie. En 17 foto’s, de voorbije week genomen door onze fotografen in West-Vlaanderen.

Volledig scherm Een reetje en enkele ganzen gaan op zoek naar water in de Roeselarestraat in Ieper. © Henk Deleu

Er komt voorlopig geen sproeiverbod voor particulieren, besliste de droogtecommissie afgelopen maandag. “Het probleem wordt wel acuut als er tegen oktober geen druppel neerslag is gevallen”, klonk het toen. Volgende week valt die eerste neerslag mogelijk al, want na de huidige hittegolf wordt op de weerkaarten neerslag voorspeld.

Volledig scherm Op 't Vrije in Moorsele is een waterplas door de extreme droogte bijna helemaal van de kaart geveegd. © Maxime Petit

Volledig scherm Het waterbekken aan de Melkweg in Langemark. © Henk Deleu

De landbouw

Vanuit landbouwgemeente Meulebeke kwamen er meteen kritische geluiden op het uitblijven van een sproeiverbod. “Als ‘groenteschuur van Vlaanderen’ zijn we verantwoordelijk voor het aanleveren van de vele groentjes die we in het najaar op onze borden vinden. Om dit te beschermen moeten we nu handelen”, aldus burgemeester Dirk Verwilst (Lijst van de Burgemeester). “We vinden het op vandaag een slecht signaal naar de land- en tuinbouwers om particulier ongebreideld te blijven sproeien, terwijl er voor hen al enkele weken een oppompverbod geldt uit onbevaarbare waterlopen.”

Volledig scherm De Muizelstraat in Ledegem. Een put waar vaak koeien komen drinken, staat nu droog. © Henk Deleu

Volledig scherm Een reiger op zoek naar water aan de Melkweg in Langemark. © Henk Deleu

Dreigende drinkwaterschaarste

Verwilst verwijst daarmee naar het onttrekkingsverbod, dat midden juli werd ingevoerd. De maatregel van gouverneur Carl Decaluwé was broodnodig omdat het peil van de waterlopen maar bleef zakken. “Er is geen marge meer. Willen we het schaarse water maximaal vrijwaren voor drinkwater voor mens en dier, dan is het essentieel om de onttrekkingsverboden strikt na te leven”, sprak de gouverneur toen. Na een nieuwe evaluatie, vorige week, werd beslist dat extra maatregelen voorlopig niet nodig zijn.

Volledig scherm Een opgedroogde put in de Renteweg in Dranouter. © Henk Deleu

Volledig scherm Gewassen in Jabbeke. De landbouw wordt bijzonder zwaar getroffen door de aanhoudende droogte. © Benny Proot

IJzerbekken

Hydrogeoloog Marijke Huysmans (VUB) stelde het scherper begin deze maand. “De situatie in het IJzerbekken is precair”, zei ze in HLN. “Er komt bijna geen water meer uit Frankrijk, datzelfde water dat in de winter nog voor overstromingen zorgde”, vulde professor waterbeheer Patrick Willems (KULeuven) aan. In de Westhoek is er momenteel minder water beschikbaar dan nodig is voor landbouw, industrie en drinkwaterproductie. In die regio heeft vooral de landbouw en de industrie veel water nodig. Denk maar aan de bedrijven van diepvriesgroenten en de textielindustrie. Bovendien zit de kust vol toeristen die veel water verbruiken.”

Volledig scherm De A19 ter hoogte van Ieper. © Henk Deleu

Regen

Regen zal niet alles oplossen. “Zo’n eerste hevige regenbui na zo’n droogteperiode zorgt voor een tijdelijke zeer slechte waterkwaliteit, omdat de vervuiling in de beken en grachten dan in beweging komt. De grond is ook heel hard zodat het water er niet meteen indringt. Maar uiteraard is regen de enige oplossing om het waterpeil opnieuw op te krikken en dat is broodnodig. Om een voorbeeld te geven. Het peil in de Blankaartvijver in het natuurdomein De Blankaart in Woumen daalt met één centimeter per dag. Het zit daarmee 46 centimeter onder het streefpeil. In een groot deel van het IJzerbekken is dit jaar slechts de helft van de neerslag gevallen die er normaal wel valt”, zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Volledig scherm Gullegem. Ook in provinciaal domein Bergelen raakt het stilaan opgedroogd. © Henk Deleu

Volledig scherm Amper nog groen in deze weide in, maar deze paarden krijgen wel extra water. © Henk Deleu

Mens en dier

De droogte en de mindere kwaliteit van het water heeft ook grote gevolgen voor mens en dier. De beelden van de stervende vissen in de waterplas van de wijk langs de Architect Vanhoornelaan in Moorsele haalden deze week de voorpagina van HLN. De vijver staat zo goed als volledig droog door de extreme en aanhoudende hitte. En dat terwijl kinderen in april nog genoten van waterspelletjes in de vijver. Tientallen vissen liggen ondertussen dood te rotten langs de waterkant.

Volledig scherm Een ooievaar op zoek naar water aan de Melkweg in Langemark. © Henk Deleu

Volledig scherm Luchtbeeld van een boer op zijn dorre land, in de Ieperstraat in Zonnebeke. © Henk Deleu

Maar de kwaliteitsdaling van het water heeft nog andere gevolgen. “We zien dat de waterkwaliteit van de rivieren erop achteruitgaat”, zei Katrien Smet van de VMM daarover. “Het zuurstofgehalte daalt, de verzilting in de polders neemt toe, we krijgen steeds vaker melding van blauwalgen zoals in de Koolhofput in Nieuwpoort en er is ook al sprake van vissterfte, bijvoorbeeld in het Kanaal Ieper-IJzer. Dat zijn allemaal problemen die voorkomen wanneer het debiet zakt, de temperatuur stijgt en er minder stroming op het water zit.”

Volledig scherm Het gras aan het Canadees monument in Ieper. © Henk Deleu

Volledig scherm Beelden in de Legeweg in Jabbeke, vandaag een heuse woestijnvlakte. © Benny Proot

Ook in onder andere Brugge veroorzaakten blauwalgen al ellende op het kanaal Brugge-Gent, terwijl het in Oostende verboden is te vissen in de vijver in het Maria-Hendrikapark.

Volledig scherm De Muizelstraat in Ledegem: een drinkput voor de koeien staat droog © Henk Deleu

Volledig scherm Het tweede voetbalterrein van KSC Zonnebeke ligt er kurkdroog en stofferig bij. Voor vogels is dit wel leuk speelterrein. © Maxime Petit

Scheep- en pleziervaart

De Vlaamse Waterweg nam al maatregelen om het toegankelijk te houden voor iedereen. Aan verschillende sluizen in Vlaanderen worden schepen daarom gegroepeerd versast, zodat er minder water verloren gaat, zo meldt de Vlaamse Waterweg op haar website. Gegroepeerd schutten is momenteel van kracht in alle sluizen in West-Vlaanderen, behalve het sluizencomplex Ganzepoot en de sluizen waar blokvaren al van toepassing was.

Volledig scherm Door de extreme droogte zakte het waterpeil van een Moorseelse vijver extreem. Het kostte tientallen vissen het leven. © Maxime Petit

Het waterpeil langs de Damse Vaart, in het stuk tussen de Siphon en Nederland, is in geen decennia zo laag geweest als nu. Kobus, de overzetboot die je zelf moet bedienen in Lapscheure, ligt zelfs aan de ketting. “Dit is hoogst uitzonderlijk”, zegt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe.

