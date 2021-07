Ree belandt in kanaal Brugge-Oostende, brandweer opgeroepen om dier te redden

Brugge Geen crisis voor metaalbe­drijf Dana Belgium in Brugge: meer dan 9 miljoen euro aan investerin­gen gepland in 2022

21 juli Metaalbedrijf Dana België op de industriezone Ten Briele in Brugge investeert de komende 18 maanden meer dan 9 miljoen euro in machines en training om productie- en technologische oplossingen te leveren voor het aandrijven van voertuigen en machines over de hele wereld. In Brugge werken 500 mensen, voor wie de toekomst verzekerd is: “Dit is een duidelijke boodschap”, zegt Roswitha Baeuml, manager voor Dana België.