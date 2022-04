Red Zebra-frontman blikt videoclip in met Italiaanse artieste Numa Echos: “Plannen om nog vaker samen te werken”

Peter werd vorig jaar zelf gecontacteerd door Numa Echos met de vraag om samen te werken aan haar liedje ‘Wasted items’. “Van de gelegenheid werd ook gebruikt gemaakt om in een studio in Milaan twee nummers op te nemen, een nieuw gezamenlijk nummer ‘Over and Out’ en een bijzondere versie van de Red Zebra klassieker ‘The art of conversation’”, vertelt Peter. In dat laatste liedje komt immers een stukje Italiaans voor en Peter droomde er al langer van een versie te maken met Italiaanse artiest. “Ik zou Numa graag in de zomer van 2023 naar België brengen als special guest bij optredens van Red Zebra”, zegt de Bruggeling.