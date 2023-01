Recordaantal aanvragen voor opknappremie in Brugge: 935 dossiers voor samen 2,2 miljoen euro

In 2021 waren er 799 aanvragen. De stijging is deels te verklaren door de vernieuwde opknappremie die begin 2022 werd doorgevoerd en gericht gepromoot werd. Anderzijds werden ook alle lopende openstaande dossiers aangeschreven om hun facturen in te dienen. “Dit is positief voor de Brugse woningmarkt”, aldus schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). “Voor de meeste werken die via de opknappremie aangevraagd kunnen worden moet de woning namelijk 15 jaar oud zijn. Dit betekent dat vorig jaar zeker 935 woningen verbouwd en aangepast werden naar een moderne en comfortabele woning. Levenslang wonen wordt steeds belangrijker en dan is een comfortabele woning een must.”