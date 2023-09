Record komt dichtbij: Matthieu Bonne heeft nog drie kilometer te gaan

Sinds donderdagochtend 9 uur plaatselijke tijd zwemt de Brugse redder Matthieu Bonne (29) non-stop in de Golf van Korinthe in Griekenland. Daar moet hij minstens 127 kilometer aan een stuk zwemmen. De jongeman uit Bredene heeft ook vandaag de weersomstandigheden mee. Hoewel zijn tempo een stuk is gezakt in vergelijking met de beginfase, doet hij er toch flink aan door. Momenteel legde hij al 124,5 kilometer af. Het record is dus in zicht.