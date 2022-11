RECONSTRUCTIE. Hoe motorbende ex-lid gruwelijk afranselde met bunsenbrander: “Hij had aangepapt met één van onze vriendinnetjes”

Kopstuk van beruchte motorbende krijgt tóch 10 maanden cel voor munitie die werd aangetrof­fen bij huiszoe­king

De voormalige president van motorbende No Surrender MC uit Zwevezele heeft in de Brugse rechtbank dan toch tien maanden cel gekregen voor verboden wapenbezit. Tijdens een huiszoeking bij A.T. (45) in Ardooie werden achttien patronen aangetroffen. Zijn advocate stelde tevergeefs dat haar cliënt daarvoor al buiten vervolging werd gesteld.

