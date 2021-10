RECONSTRUCTIE. Hoe 24 transmigranten ternauwernood aan de dood ontsnapten voor de kust van Zeebrugge: “De vraag is wanneer het ook bij ons fataal zal aflopen”

Brugge Straffe comeback van Yvan Guilini (75), de man die ooit 100.000 singles verkocht van zijn grootste succes en toerde in 28 landen: “Ik was de muziek beu, ben van de ene op de andere dag gestopt en op een kraan gaan zitten”

10:40 Van zijn grootste succes ‘Winter moments' gingen maar liefst 100.000 singles over de toonbank, maar 25 jaar geleden besloot Yvan Guilini (75) dat het genoeg was. Zijn carrière als componist leek voorbij, de vele optredens zaten erop en hij kroop weer meer op zijn kraan in de sloopafbraakwerken. Maar nu is Guilini terug én hoe: hij treedt straks zelfs voor het eerst solo op in de Brugse Stadsschouwburg.