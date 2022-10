Razor Reel houdt fantasy-, boeken- en filmbeurs in Sint-Lodewijkscollege

Brugge Kleding­zaak Lilola geeft alvast het goede voorbeeld: Brugse handelaars kunnen meer dan 400 kerstbomen bestellen

Het is nog maar voor de show, maar de eerste twee kerstbomen zijn donderdag kort in het Brugse straatbeeld verschenen. Kledingzaak Lilola in de Langestraat springt straks alvast op de kar om één van de gratis kerstbomen van de stad voor de deur te plaatsen.

13 oktober