Razor Reel Flanders Film Fest sluit vijftiende verjaardagseditie af met 3.000 bezoekers

Brigitte (71) legt nog jaarlijks bloemen op het graf van Louis Delacense­rie (1838-1909): “Dat Brugge nu geroemd wordt om zijn middel­eeuws karakter, is groten­deels aan hem te danken”

Nu ligt zijn graf op de Centrale Begraafplaats van Brugge er nog wat troosteloos bij, maar dinsdag zal Brigitte Beernaert (71) het weer opfleuren met bloemen. Dat doet de Brugse elk jaar, uit eerbied voor Louis Delacenserie, geboren in 1838 en gestorven in 1909. De stadsarchitect wordt wel eens de ‘uitvinder van Brugge’ genoemd, maar ook het Antwerpse Centraal Station is van zijn hand. “Hoe meer ik over hem te weten kom, hoe meer hij mij intrigeert”, zegt Brigitte.

29 oktober