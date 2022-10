Race for the Cure Brugge brengt 7.000 euro op: “Het blijft belangrijk om borstkanker onder de aandacht te brengen”

In België wordt het concept al 14 jaar georganiseerd maar door de pandemie werd het herleid tot kleinschaligere edities. “Voorheen was het een massa event dat plaatshad in Antwerpen, Brussel en Namen en 10.000 deelnemers lokte. Race for the Cure Brugge is nu dus één van de kleinere edities. We merken dat we daardoor meer mensen uit de regio aanspreken”, vertelt Heidi die verwijst naar de logistieke zetel van Think Pink die op een boogscheut van de Sint-Pietersplas ligt. Het is alvast de bedoeling om van de editie in Brugge een jaarlijks evenement te maken.