Queen Mary 2 meert aan in Zeebrugge

Beernem LEVENSVER­HAAL. Kunstenaar Jef Claerhout laat erfenis achter op talloze pleinen en locaties in Vlaanderen: “Zelfs Jean-Luc Dehaene was fan van zijn werk”

Zo snel zal Jef Claerhout niet vergeten zijn. De kunstenaar van Fonske in Leuven, Papageno in Brugge, Tijl Uilenspiegel in Damme of Briek Schotte in Kanegem overleed op 10 augustus op 84-jarige leeftijd, maar laat een ‘footprint’ achter in Vlaanderen. “Hij was aimabel, een volksvriend en net dat was zijn grootste kracht.”

11 augustus