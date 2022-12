Provincie West-Vlaanderen schenkt 8.000 euro aan Bike for Life

Brugge Sint-Mi­chiels krijgt er in één klap 113 luxueuze service­flats bij: “Het was logisch dat we voor dit project voor Brugge kozen”

In de loop van 2023 opent het bedrijf Domitys de deuren van haar vijfde Belgische residentie, dit keer in Sint-Michiels Brugge. Het nieuwe complex Het Reihof voorziet 113 volledig uitgeruste één- of tweeslaapkamerflats, aangepast aan de noden van senioren. “Met een zwembad, sauna, kapper en restaurant bieden we het allergrootste comfort aan”, zegt verkoopsmanager Quince Muyldermans.

