Provincie start met restauratie van interieur van Provinciaal Hof, dat in 2024 deuren zal openen

Zeebrugge/Brussel Transmi­grant die 250.000 euro won met kraslotje na twee maanden uitbetaald: “Ik wil een huis en een auto kopen. En een goeie vriendin vinden”

De transmigrant die 250.000 euro won met een kraslotje heeft eindelijk zijn geld gekregen. Omdat de man illegaal in ons land verbleef, was een rekening openen niet mogelijk. En dus kon de Nationale Loterij hem niet uitbetalen. Maar dat lukte donderdagmiddag uiteindelijk tóch en dus is de 29-jarige Algerijn nu plots een pak rijker. “Of hij gelukkig is? Wat denk je zelf?”, zegt zijn advocaat.

19 mei