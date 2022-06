Proef van talrijke sporten en attracties tijdens Sportkriebels

Brugge “De drie Brugse torens zullen altijd onze skyline blijven domineren”: stad bepaalt hoe hoog gebouwen in de toekomst nog mogen worden in nieuwe ontwerp­tekst

“Een KBC-toren van honderd meter hoog zoals in Gent? Zullen we nooit toestaan." Schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V) is duidelijk: in een nieuwe ontwerptekst rond toekomstige hoogbouw in Brugge krijgen ontwikkelaars maar weinig mogelijkheden. “We gaan de bouwshift niet doorvoeren door steeds hoger te gaan bouwen”, zegt hij.

