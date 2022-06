Producer van ‘Laat de zon in je hart’ viert 60ste verjaardag met muzikale vrienden in Brugs Concertgebouw: “En Willy Sommers zal erbij zijn”

Brugge RESTOTIP. Cookie’s in Brugge: “Wie het kleinste straatje van de stad vindt, ontdekt een klassieker”

In het kleinste straatje van Brugge keer je jazzy terug in de tijd. Cookie’s is een begrip voor wie van Spaanse, Italiaanse en Belgische tapas houdt. Terwijl gelijkaardige concepten in Brugge als paddenstoelen uit de grond schieten, brengen we een bezoek én een ode aan een van de pioniers.

17 juni