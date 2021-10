Proces rond dood van 39 Vietnamezen in koelcontainer Essex ingeleid in Brugse rechtbank: pleidooien vinden in december plaats

REGIO Van de première van Red Sandra tot een pittoresk dorp dat met vuur speelt: dit zijn onze vijf tips voor een gezellig weekend aan de kust en in Brugge

22 oktober Het is bijna het weekend van 23 en 24 oktober en dat wil zeggen dat we opnieuw enkele tips voor jullie klaar hebben voor een ontspannende tweedaagse. Voor wie het herfstweer nu al beu is hebben we alvast goed nieuws, zij kunnen zaterdagavond terecht in Kinepolis Oostende voor de laatste FFO Night of in de Grote Post voor een avond met de ‘Kinderen van de zee’. Wie meer zin heeft om zijn avond buiten door te brengen kan zich dan weer opwarmen aan het Sint Laurentiusvuur in Bekegem.